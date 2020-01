Premiati i carabinieri che hanno concluso la carriera ad Albenga (FOTO)

Stamane si è svolta presso il Comando carabinieri di Albenga la cerimonia di consegna dei diplomi alla carriera di tre appartenenti all'Arma che hanno terminato il loro servizio nel zona Albenga - Finale.

Essi sono: il maresciallo ordinario Luciano Iannuccelli (che era assente per motivi famigliari), il maresciallo maggiore Gianfranco Narrali, 91 anni, e l'appuntato Andrea Forbino, ben 95 anni, sempre ancora in gamba come il collega Narrali.

Ha voluto essere presente il Comandante Provinciale di Savona colonnello Federico Reginato, venuto in servizio da settembre scorso. Con lui il Comandante di Albenga/Finale ten. col Sergio Pizziconi.

I diplomi, conferiti dall'Associazione Carabinieri di Albenga (presidente Francesco Maurizio e vice Massimo Rufini, anch'essi presenti) hanno voluto rendere omaggio alla carriera di oltre 20 anni prestati al servizio dell'Arma.