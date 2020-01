Rompe il naso a 20enne la notte di Natale: denunciato dalle Volanti del commissariato di Alassio

La notte di Natale, le Volanti del commissariato di Alassio sono intervenute presso un noto locale da ballo della zona a seguito di un pestaggio di un ragazzo di 20 anni (frattura del setto nasale con prognosi di 30 giorni). La successiva denuncia ha dato l'inizio alle attività di indagine coordinate dal dirigente del comm.to, la dottoressa Gilda Pirrè.

L'inchiesta svolta a pieno a raggio, ha consentito di individuare l'aggressore: un giovane coetaneo di Alassio, praticante arti marziali, recentemente trasferitosi in altra città per motivi di studio. L'aggressore è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Savona per il reato di lesioni aggravate.

Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Polizia di Stato per verificare la posizione del titolare del locale e il personale addetto alla sicurezza.