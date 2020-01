L'onorevole Paita ad Albenga per l'incontro "Infrastrutture: uno sguardo sul nostro futuro"

Lunedì 27 gennaio alle ore 17 presso Palazzo Scotto Nicolari ad Albenga, l'onorevole di Italia Viva Raffaella Paita terrà un incontro dal titolo: "Infrastrutture: uno sguardo sul nostro futuro".

Ad introdurre l'incontro ci sarà Vincenzo Munì consigliere comunale di Albenga Italia Viva. Saranno presenti: Riccardo Tomatis sindaco di Albenga, Ugo Frascherelli primo cittadino di Finale Ligure e ovviamente l'onorevole Raffaella Paita, deputato Italia Viva capogruppo Commissione trasporti.

Alessandro Andreis portavoce Italia Viva commenta: "Comincia una serie di incontri che ci vedranno protagonisti nel proporre risposte adeguate alle diverse problematiche che attanagliano il nostro fragile ma meraviglioso territorio".

"In questo momento il tema delle infrastrutture è estremamente attuale ed urgente per cui ringrazio l’onorevole Paita per aver scelto di confrontarsi con il nostro territorio per recepire le sue criticità e necessità" conclude il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis.