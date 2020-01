Il ricavato delle palline "Art’è Natale a Cairo" devoluto all'Aias Savona Onlus (FOTO)

L’iniziativa benefica “Art’è Natale a Cairo”, avviata nel 2012 dal personale e dagli amministratori del Comune, ha lo scopo, oltre che di promozione e valorizzazione dei talenti artistici espressi dalla comunità cairese, di raccogliere fondi da destinare a sostegno di attività solidali, in un gesto di vicinanza e compartecipazione alle dinamiche sociali.

“L’amministrazione comunale - spiegano in una nota dal comune di Cairo Montenotte - insieme al personale dipendente, ha avviato la vendita delle palline natalizie dal 2012, destinando, da allora, il ricavato ad Associazioni che svolgono attività di solidarietà nei confronti dei cittadini meno fortunati, in segno di riconoscenza del loro impegno e di attenzione alle problematiche sociali della comunità. Un ringraziamento è rivolto a Sandro Marchetti e agli artisti che nelle passate edizioni hanno voluto partecipare all’iniziativa benefica “Art’è Natale a Cairo”, donando le loro opere per promuovere la coesione sociale”.