E' albenganese il miglior gelato al cioccolato: "Festival des Glaces" si aggiudica il primo premio al SIGEP di Rimini

Il SIGEP di Rimini, l’appuntamento professionale più importante al mondo dedicato al Gelato Artigianale e all’Arte del Dolce, si è da poco concluso con un grosso successo per uno storico gelatiere Albenganese. Infatti Mirco Mastromarino, titolare con Laura Bonelli della gelateria Festival des Glaces in viale Italia ad Albenga, si è aggiudicato il primo premio assoluto per il miglior gelato gusto cioccolato.

“La concorrenza era tanta e agguerrita – confessa il vincitore – e per questo la soddisfazione è stata ancora maggiore”.

E a chi gli chiede a cosa è dovuto questo ennesimo successo risponde con semplicità: “Sicuramente all’esperienza acquisita in questi anni come tecnico della Callebaut, azienda leader per il cioccolato, e poi agli ingredienti che da sempre utilizziamo: naturali, senza addensanti e conservanti”.

E così, dopo avere festeggiato i venticinque anni di attività, una sorta di nozze d’argento con Albenga, un nuovo trofeo si aggiunge ad una carriera cominciata e proseguita all’insegna della bontà.