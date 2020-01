Quattro bambini di Varazze figurazioni speciali per il film "Security" di Peter Chelsom

Quattro bambini di Varazze Mariandrea Cesari, Annabel Cesari, Giulia Monti e Marica Lo Piccolo hanno partecipato, nei giorni scorsi, alle Riprese del film “Security”, diretto da Peter Chelsom (Serendipity e Shall we dance).

Mariandrea, Annabel, Giulia e Marica hanno partecipato alle riprese come figurazioni speciali, accanto a Marco D’Amore e Valeria Bilello nella piscina comunale di Massarosa in provincia di Lucca, potendo così conoscere un regista di fama mondiale Peter Chelsom, appunto, e il premio Oscar per la fotografia Mauro Fiore per il film Avatar.