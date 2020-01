Albenga, cacciatore trovato senza vita nei boschi in regione Monti

Tragedia nei boschi di Albenga. Un cacciatore di 58 anni, è stato trovato senza vita in regione Monti. L'episodio si è verificato questa sera, domenica 26 gennaio, intorno alle ore 21.

L'allarme è stato lanciato dopo la denuncia di scomparsa da parte degli amici. Immediato l'intervento da parte dei vigili del fuoco, dei militi dell'emergenza sanitaria e i carabinieri (che hanno individuato l'auto dell'uomo).

Ma prima della messa in moto dei soccorsi, il cacciatore è stato trovato esanime dagli stessi amici che a quanto pare, avevano iniziato a battere la zona. Ancora in via di accertamento le cause del decesso.