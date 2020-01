Cade mentre percorre un sentiero sul monte Beigua: muore una donna

Tragedia nel pomeriggio odierno sul monte Beigua. Una donna, per cause ancora in via di accertamento, è precipitata per una ventina di metri dal sentiero che conduce al rifugio Argentea.

Immediato è stato lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i militi dell'emergenza sanitaria, il Corpo nazionale soccorso alpino e l'elicottero del 118 di Cuneo.

La donna, le cui generalità sono ancora sconosciute, è stata portata all'ospedale di Arenzano, ma per lei non c'è stato nulla da fare. E' deceduta per i traumi riportati. Secondo quanto appurato, l'escursionista era in gita sul monte ligure con un gruppo di amici.