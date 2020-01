La polizia locale in festa a Celle: inaugurata la nuova sede e celebrato San Bastian (FOTO)

L'inaugurazione della nuova sede e le celebrazioni per il loro Santo Patrono. È una grande giornata di festa oggi per la polizia locale di Celle, questa mattina infatti è stato tagliato il nastro per il nuovo ufficio di via Colla e questo pomeriggio in occasione della manifestazione di San Sebastiano, arrivata alla settiman edizione nell'omonima piazza ai rintocchi della storica campana è stato reso omaggio sia ai vigili cellesi che al loro santo patrono.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Çele Nautica, ha visto partecipare la Banda Musicale G. & L. Mordeglia, l'Associazione Volontari Protezione Civile Tonino Mordeglia e con il patrocinio del Comune di Celle Ligure è stata inoltre l’occasione per scoprire la storia di Celle, in quel rione infatti sorgeva la chiesetta di San Sebastiano, costruita nel XVI secolo come atto votivo in onore del Santo e fortemente voluta dalla popolazione scampata alla peste, che affliggeva la Liguria in quel periodo. Nel 1931, per l'esecuzione di opere pubbliche, la chiesetta purtroppo fu demolita.

Il lungomare Colombo è stato animato da tante bancarelle a partire dalle ore 9,00 con stand colorati, che ospitano oggetti artigianali, frutto dell'ingegno e dell'abilità di mani sapienti.

Il clou della manifestazione ha visto la partenza della sfilata della Banda Musicale G.L. Mordeglia con arrivo in piazza Sebastiano, è stata letta dagli agenti cellesi la preghiera del vigile urbano ed è stata suonata la campana originale, ora conservata nella Parrocchia di San Michele e portata sul posto per l’occasione.

Al termine della preghiera, l’Associazione Çele Nautica distribuirà squisite frittelle e per tutto il pomeriggio si potranno degustare specialità gastronomiche, preparate da bar e ristoranti della zona.

Infine sono state proiettate antiche immagini di Celle Ligure: un tuffo nei ricordi in un mondo in bianco e nero, per conoscere qualcosa di più sulla storia di Celle, sui suoi tesori scomparsi e su quelli che ancora oggi si possono ammirare.

Per quanto riguarda l'inaugurazione avvenuta in mattinata gli agenti cellesi lasciano quindi l'ufficio di piazza del Popolo per trasferirsi nei nuovi locali.

Il locale è presente all'interno del progetto di riqualificazione dell'ex albergo Milena trasformato da struttura ricettiva a edificio residenziale con 11 alloggi, tutti di superficie superiore ai 50 metri quadrati.

La società proprietaria ha ceduto al comune il piano terreno e una parte del piano interrato: per un’estensione di circa 185 mq di superficie lorda al piano terra, 81 mq al piano sotterraneo e 18 mq di area esterna.