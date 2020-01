Alluvione Liguria, Pastorino (Leu): "Toti fa polemiche sul nulla, fondi arrivati"

"Sono arrivati a tutti i Comuni della Liguria i fondi annunciati dal governo dopo i danni provocati dal maltempo delle scorse settimane. In una situazione faticosa e complicata per i sindaci, la ministra De Micheli aveva garantito, già a dicembre dopo un incontro a Genova, un tempestivo intervento da parte dell'esecutivo. La promessa è stata mantenuta in poche settimane. Non si capisce perché il presidente della Regione Toti, impegnato solo a costruire polemiche, non pensi a lavorare invece di attaccare continuamente". Lo dichiara il deputato genovese di èViva, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.

"Non è la prima volta - aggiunge Pastorino - che Toti parla come se fosse all'opposizione e non alla guida della Regione. La smetta di fare propaganda a tempo pieno, seguendo il modello degli alleati della Lega, e si concentri sulle cosa da realizzare per i cittadini. I fondi per i danni del maltempo, ripeto, sono arrivati. A volte basterebbe ammettere la realtà, senza affidarsi alla polemica sul nulla".