Fratelli d'Italia, il coordinatore Iacobucci lancia la nuova classe dirigente provinciale (FOTO)

Si è svolta ieri a Borghetto Santo Spirito la riunione degli stati generali di Fratelli d'Italia della provincia di Savona. Dopo un lungo lavoro di riorganizzazione del partito, si è inaugurata una nuova stagione con la nomina di un vero e proprio direttivo provinciale composto da presidenti di circolo e dirigenti di settore.

Commenta il coordinatore regionale Massimiliano Iacobucci: "Per noi oggi è un grande giorno, abbiamo faticato molto per arrivare a questo risultato ma ce l'abbiamo fatta, tantissimi amici e soprattutto qualificati si sono uniti a noi e oggi compongono la classe dirigente di Fratelli d'Italia. Porto il saluto di Giorgia Meloni unitamente ai ringraziamenti per il vostro impegno e l'augurio di un ottimo lavoro nell'interesse del territorio, dei valori che rappresentiamo e di Fratelli d'Italia, il 2020 sarà l'anno della nostra crescita e del nostro successo".

Durante l'incontro oltre al coordinatore Regionale Massimiliano Iacobuccci, hanno portato il loro saluto l'assessore regionale Gianni Berrino, il responsabile degli Enti Locali della Liguria Paolo Strescino e capogruppo in consiglio comunale di Ventimiglia Francesco Mauro.

Nomina direttivo provinciale:

1. Claudio Cavallo vice commissario Vicario, organizzazione e circoli;

2. Enrica Tixi presidente circolo Varazze Celle;

3. Gabriele Tarantino presidente circolo Savona tricolore;

4. Giuseppe Piccioni presidente circolo Finale tricolore;

5. Silvia Rozzi presidente circolo Pietra Ligure Val Maremola;

6. Roberto Bianco presidente circolo Borghetto Toirano Val Varatella;

7. Roberto Crosetto presidente circolo Albenga Ceriale;

8. Andrea Gervasoni presidente circolo Alassio;

9. Achille Morando presidente circolo Alta Val Bormida;

10. Marco Braghin presidente circolo Valli Ingaune;

11. Leo Maurizio presidente circolo Andora Val Merula;

12. Alessandro Chirivi politiche della cultura e formazione politica, sviluppo e adesioni;

13. Simona Ivaldi politiche dell’urbanistica e public utility;

14. Renato Scosceria politiche delle professioni e delle associazioni;

15. Massimo Zarrillo politiche di sviluppo e ambiente e entroterra;

16. Corrado Siffredi politiche dello sviluppo economico e turistiche;

17. Rosa Firpo politiche della scuola e formazione;

18. Riccardo Fernandez politiche agricole e produttive;

19. Simone Gattini responsabile provinciale giovanile.