Nuovo consorzio bonifica di Albenga, Italia Viva: "Impegno massimo per sostenere questa iniziativa"

“Sono molto soddisfatto che l’assessore Pelosi, abbia deciso di riprendere il cammino per la creazione di un consorzio di bonifica per la nostra piana e per tutto il bacino idrografico del Centa" commenta in una nota Vincenzo Muni, consigliere comunale Italia Viva.

"I continui cambiamenti climatici e le problematiche ad essi connesse, ci obbligano oggi a mettere in campo strategie nuove, che superino la logica dell’emergenza e che ci permettano di organizzare e sviluppare sempre di più, una capacità di prevenzione basata sulla continua bonifica e manutenzione del territorio, specialmente se fragile e complesso come il nostro. Per questa ragione, Io e tutto il gruppo di Italia Viva, ci impegneremo al massimo nel sostenere questa iniziativa e ci prodigheremo a tutti i livelli istituzionali affinché essa, possa vedere la luce nel minor tempo possibile" prosegue.

"Come coordinatore del Comitato Italia Viva di Albenga, sono molto felice che all’iniziativa fosse presente l’amico Massimo Moracchioli, che ho avuto il piacere di conoscere nel 2015 in una visita in qualità di Assessore all’Agricoltura al consorzio che dirigeva" prosegue Muni.

"La sua esperienza in questo campo, acquisita su un territorio piuttosto simile al nostro, sarà utile per realizzare anche qui nella nostra piana, una progetto di sicuro valore ed utilità" conclude Alessandro Andreis, coordinatore Comitato Italia Viva Albenga.