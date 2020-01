Oggetto non identificato in località Madonna degli Angeli, l'ufologo Maggioni analizza le segnalazioni

"Quello strano oggetto sembrava enorme. Si accendeva e spegneva, ma ogni volta che si accendeva si trovava in una posizione diversa dalla prima". Inizia cosi la lettera inviata alla nostra redazione da parte di Angelo Maggioni, ufologo savonese, che analizza uno strano avvistamento osservato nella serata del 23 gennaio presso la Madonna degli Angeli.

Secondo le segnalazioni giunte all'Associazione Ricerca Italiana Aliena ( A.R.I.A) fondata dallo stesso ufologo ligure Angelo Maggioni e Antonio Bianucci, questo strano oggetto molto luminoso, prima lampeggiava. Poi era stazionario. Alla fine ha accelerato ed è andato in direzione mare verso Arenzano.

"Le indagini hanno dovuto confrontare sia il tragitto della ISS pienamente visibile su Savona dalle 18 alle 18:30 direzione lineare monti, sia lo Starlink di Elon Musk, per poi poter procedere ad una visione più completa del fenomeno - spiega Maggioni - Le segnalazioni (un uomo e due donne) sono avvenute tra Savona e Varazze".

"L'uomo di nome Claudio ha avvistato un oggetto sopra Madonna degli Angeli, incredulo del suo bizzarro comportamento. Dal filmato si può affermare che l'oggetto sia di tipo pulsante, di medie proporzioni (non si riesce a stabilire altezza dal suolo che si presume sia superiore ai 500 metri) e luminosità bianca intensa e viva, (no multicolor). La particolarità consiste (in quanto ha raccontato il testimone e da quanto è emerso) dalla elaborazione di movimento (tramite software) dello stesso oggetto che sembra andare a destra e poi a sinistra e nuovamente a destra, ma sempre e solo dopo che scompare dalla vista".

"Anche le altre due segnalazioni (di due donne, una di nome Grazia e l'altra che vuole rimanere anonima) confermerebbero la presenza di tale oggetto con le stesse caratteristiche comportamentali. Come se non bastasse una cam di monitoraggio ha registrato il passaggio del presunto oggetto dirigersi verso Madonna degli Angeli per poi ritornare poco dopo da dove era apparso, verso il mare direzione Roma".

"Grazie alle due registrazioni si è potuto escludere che potesse trattarsi della ISS in quanto eseguiva un percorso opposto e ad un orario fuori tempo, era visibile dalle 18:20 alle 18:30. Anche lo Starlink (ex slitta di Babbo Natale come è stato battezzato il trenino di satelliti lanciati da Elon Musk) viene escluso in quanto si sarebbero visti anche gli altri componenti che compongono la lunga fila di satelliti".

"Escluse anche ipotesi convenzionali come aerei, volatili, palloni sonda e droni, il tracciamento Madonna degli Angeli e Varazze sarebbe troppo lungo per un drone amatoriale o semi professionale (l'autonomia media di un drone è di circa 22 minuti in volo e una distanza massima di 5 km anche se dichiarati 7, l'altezza massima di legge è di 70 metri dal suolo e deve rimanere a 100 metri distante dal pilota, anche se in realtà i droni possono superare anche i 300 metri di altezza, ma questo viola la legge, inoltre è vietato il volo notturno non essendo equipaggiati per tale scopo ed è vietato il volo su centri abitati)".

"Rimane doveroso - conclude l'ufologo ligure Angelo Maggioni che da anni studia il fenomeno sulla Liguria e in tutta Italia in particolar modo la zona Madonna degli Angeli - spiegare che affermare un oggetto non identificato non equivale a riconoscerne la natura extraterrestre. Rimane sicuramente affascinante e bizzarro il comportamento di tale oggetto osservato da ben tre fonti diverse e da punti diversi. Per ulteriori approfondimenti e per inviare il vostro materiale video e foto potrete utilizzare la mail inforicercaaliena@gmail.com".