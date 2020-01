A10, chiuso per una notte il tratto Savona-Albisola

Sulla A10 Genova-Savona, nell'ambito del piano di ispezioni delle gallerie, programmate nel mese di gennaio, in orario notturno, a ridotta circolazione i veicoli, dalle 22:00 di venerdì 31 gennaio alle 6:00 di sabato 1 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Savona e Albisola, verso Genova.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Savona, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro sulla A10, alla stazione autostradale di Albisola, per proseguire in direzione di Genova. Si consiglia lo stesso itinerario, per chi proviene dalla A6 Torino-Savona e viaggia in direzione di Genova.

Chi, invece, è diretto verso la A6 Torino-Savona, dovrà uscire e rientrare alla stazione di Savo