Celle, nel Giorno della Memoria il Consiglio comunale conferisce la cittadinanza onoraria a Liliana Segre

Non poteva esserci giorno più importante per conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre. Questa sera si riunirà il Consiglio comunale di Celle e nel Giorno della Memoria arriverà l'importante riconoscimento per la 89enne scampata a 13 anni ai campi di sterminio nazisti, sopravvissuta ad Auschwitz e testimone dell'Olocausto.