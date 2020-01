La dea bendata tocca ancora la nostra provincia: a Loano un "10eLotto" nell'ultimo concorso

Torna a baciare il ponente della provincia savonese la dea bendata. Dopo il premio vinto a Ceriale durante la scorsa settimana, una vincita da 50 mila euro è arrivata anche a Loano con un "10eLotto" nello scorso concorso.

Finisce a Roma la più alta vincita conseguita al Lotto, pari a 95 mila euro per effetto di un terno sulla ruota di Bari (sui numeri 67-80-90). Secondo gradino del podio, come riporta Agimeg, per gli oltre 85 mila euro vinti a Milano con una quaterna (realizzata mettendo in gioco 5 numeri) sulla ruota lombarda. Seguono i 62.250 euro vinti a Prato con una giocata su Tutte.

Il "10eLotto" ha premiato invece anche Fabriano (AN) e Botrugno (LE).