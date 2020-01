Carcare, per il Giorno della Memoria il recital "Non so dove sia–Cercando Irène Némirowsky"

Oggi, lunedì 27 gennaio alle ore 20.30 nella Chiesa Parrocchiale di Vispa andrà in scena un recital in occasione del Giorno della Memoria e dal titolo “Non so dove sia – Cercando Irène Némirowsky”, un racconto musicale di e con Ferdinando Molteni (narrazione), Elena Buttiero e Piera Ranieri (pianoforte a quattro mani).

Durante il recital sarà raccontata la storia della popolare scrittrice francese di origine russa che, dopo essere stata arrestata nel luglio del 1942, morì di lì a un mese nel campo di sterminio di Auschwitz. Ma anche del drammatico sforzo che il marito intraprese per ritrovarla, prima di essere lui stesso arrestato e avviato alla morte.

Nel corso dello spettacolo saranno eseguite musiche di compositrici coeve della Némirowsky come Mel Bonis, Marie Jaell, Amy Beach e altr