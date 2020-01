Mister Pipoli torna nella Città dei Fiori per partecipare alle finali nazionali di Casa Sanremo, con il brano "Mai Paura Mai"

Giuseppe Pipoli di Monopoli (Bari), in arte “Mister Pipoli” sarà in gara al Palafiori tra i finalisti di Casa Sanremo nei giorni 3-4 febbraio con il brano "Mai Paura Mai", tratto dall'album Adrenalina Pura. Pipoli, innamorato da sempre della Liguria, ha ottenuto grandi consensi di pubblico nei suoi ultimi concerti: ricordiamo quello del 2018 sul palco di piazza San Siro a Sanremo e quello di luglio dello scorso anno al Teatro Casinò Municipale di Sanremo, dove si è esibito in un concerto di beneficenza a favore dell'Associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma. Sempre nell'estate del 2019, ha anche cantato nella fantastica location dei giardini di Palazzo Tagliaferro ad Andora, incantando i presenti con le sonorità della sua voce. Nei giorni scorsi, abbiamo incontrato il cantante monopolitano che ci ha parlato delle sue canzoni e dei progetti futuri.

Va detto, che Pipoli è un artista completo e molto seguito in tutta Italia da un pubblico giovane e non solo e sul palco si trasforma e diventa un vero mattatore. Nei suoi concerti riesce a trasmettere al pubblico un'energia rockettara pura.

All'attivo, ha 3 album di inediti e un secondo posto nazionale su SF Radio Network con il brano "Era ora", scritto da Joe Pompilio di Bari, noto autore e scrittore di libri e canzoni. Le canzoni dell'artista pugliese trattano temi impegnati che vanno dal suo rapporto con Dio alla fragilità umana, dall'amore alle amicizie false e dalla lotta per sconfiggere le paure motivate ed immotivate alla grande energia. È definito un missile, un tornado, una forza della natura. Ma chi è l'uomo che si cela dietro questo artista dalle mille sfaccettature? È Giuseppe Pipoli, padre di 6 figli, impiegato al Trasporto Scolastico presso il Comune di Monopoli. A sostenerlo in questa sua avventura a Casa Sanremo ci sono il “Popolo di Pipoli”, nome con cui chiama i suoi fan, i colleghi di lavoro Assistenti e Autisti al Trasporto Scolastico e i bambini e ragazzi delle materne e delle medie, che accompagna ogni giorno a scuola e che sono i suoi fan più autentici. Ma non è tutto! Poi c’è l’uomo sensibile, che ha dedicato gran parte della sua vita ad aiutare gli altri.

Dalla grande amicizia con il medico chirurgo odontoiatra, Stefano Lovece, nel 2015 è nata una partnership speciale che ha spronato l'artista nel suo percorso di crescita fino ad oggi. Il Dott. Lovece oltre ad essere suo produttore è anche autore di alcune delle canzoni dell'artista monopolitano e ha partecipato come protagonista nel video clip “Il Signor domani tema: l'usura”. A contribuire per la promozione c'è invece l'Agenzia New Artis del Dott. Santarelli di Roma e il Dott. Moratti di Milano.

Circondato sempre dall'affetto degli amici, della sua famiglia e dei suoi figli, che condividono in pieno il suo percorso musicale, nel corso degli anni ha collaborato con numerose band ma non ha ancora trovato una vera e propria band family.

Ci ha confidato: “ di essere alla ricerca di una band che abbia voglia di sperimentare e crescere professionalmente e che soprattutto rimanga con me per molto tempo. La musica per me é amore, unione, condivisione e sopratutto rispetto!”.

Reduce da una recente e fantastica esperienza in terra americana, dove ha incontrato a Minneapolis il musicista di fama internazionale Mike Thompson, che ha scritto per lui un brano molto intenso, che sarà inserito nel suo prossimo album, Pipoli si prepara ad affrontare una nuova sfida. Infatti, sono iniziati i lavori per il nuovo album, che darà spazio a nuovi autori e compositori. Ci ha anticipato che: “saranno tantissime le sorprese e le novità del nuovo album e tra queste, i testi, che porteranno le firme di un grande personaggio dello spettacolo e cantante e di un amico giornalista”.

Quando gli abbiamo chiesto come si senta per le finali della gara di Casa Sanremo e quali saranno i progetti futuri, ci ha così risposto: “ sono pronto! Vada come vada, sarà comunque un successo! Infatti, essere in gara tra i finalisti é già un grande successo! E dopo l'avventura di Sanremo, nel mese di febbraio, rimbalzerò da Milano a Roma per la realizzazione del nuovo album e a maggio partirò nuovamente alla volta degli Stati Uniti per iniziare una importante collaborazione con il musicista Mike Thompson. Ah dimenticavo... a breve ci saranno le riprese del nuovo videoclip “Rinnoviamoci”, tratto dall'album Adrenalina Pura”.