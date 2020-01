Noli, successo per la rappresentazione "La memoria e l'oblio"

Grande partecipazione ieri a Noli, nella sala del Teatro Defferrari, in occasione della rappresentazione "La memoria e l'oblio" per ricordare la Giornata della Memoria, organizzata dalla sezione Anpi di Noli e dalla Filarmonica Amici dell'Arte con il patrocinio del Comune di Noli.

L'Anpi sezione di Noli vuole ringraziare gli attori, i musicisti, Matteo Giachino e Mauro Barbieri, l'amministrazione comunale per la sensibilità dimostrata.

Nel contempo si scusa con tutti quelli che visti i posti limitati, per motivi di sicurezza, non sono riusciti a partecipare. Gli organizzatori si stanno impegnando per replicare l'evento onde permettere agli esclusi di presenziare.