Savona, anche il Vescovo Marino alle iniziative per il Giorno della Memoria

Nell’ambito delle iniziative in programma nel savonese per il Giorno della Memoria, che si celebra oggi, mercoledì prossimo 29 gennaio alle 16.30 nella Sala Rossa del Comune di Savona, il vescovo Calogero Marino presenzierà all’incontro “Tante braccia per il Reich”, una presentazione della ricerca storica sulla deportazione dei lavoratori liguri ad opera dei tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale.

Introduce Maria Bolla Cesarini, presidente Aned Savona e Imperia; saluti di Ilaria Caprioglio, sindaco di Savona, e Teresa Ferrando, presidente Isrec “Umberto Scardaoni”.

Interventi di Federico Vesigna, segretario regionale Cgil Liguria in rappresentanza dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil, Irene Guerrini e Marco Pluviano, autori della ricerca.