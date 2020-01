27 gennaio "Giornata della Memoria": gli eventi in provincia di Savona (PROGRAMMA)

Oggi, lunedì 27 gennaio, si celebra la Giornata della Memoria. Si tratta di una ricorrenza celebrata ogni anno per commemorare le vittime dell’Olocausto.

Di seguito alcuni degli eventi in programma nella provincia di Savona:

ALBENGA: alle 10,30, presso la Foce del Centa in Lungomare Colombo, in prossimità della lapide a loro dedicata, si svolgerà la consueta Commemorazione dei deportati albenganesi con la partecipazione del Sindaco Riccardo Tomatis e del Presidente dell’ANPI di Albenga Claude Acasto. Nel pomeriggio, alle 16, la Sala Punto d’incontro Coop del centro commerciale Le Serre ospiterà la conferenza ‘Gli studenti ricordano la Shoah’, con la partecipazione degli studenti del Liceo ‘G. Bruno’, coordinati dalla professoressa Giuseppina Rivella. Pietro Cinquini, Ibtissam El Jahri, Irene Galleano e Matilde Ravera racconteranno l’esperienza del viaggio di studio nei lager nazisti a cui hanno partecipato in quanto vincitori del concorso letterario promosso dall’ANED, documentando il proprio racconto con immagini scattate in diversi campi, tra cui quello di Mauthausen, visitato in occasione delle celebrazioni internazionali che si svolgono ogni anno per l’anniversario della liberazione che ricorre il 5 maggio. Infine, Camilla Crippa, illustrerà il proprio lavoro in qualità di vincitrice del premio della 13^ edizione del bando di concorso dedicato alla memoria della deportazione e della Shoah, indetto da Regione Liguria.Anche in questa occasione interverrà il Sindaco Riccardo Tomatis, oltre al Presidente del Unitario Antifascista Mariangelo Vio e a Nicoletta Caramello, in rappresentanza del Coordinamento ANPI Ponente Savonese. L’incontro sarà moderato da Gianni Vazio, consigliere della Sezione Soci Coop Liguria di Albenga.

CARCARE: alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di Vispa (comune di Carcare) andrà in scena un recital in occasione del Giorno della Memoria e dal titolo “Non so dove sia – Cercando Irène Némirowsky”, un racconto musicale di e con Ferdinando Molteni (narrazione), Elena Buttiero e Piera Ranieri (pianoforte a quattro mani). Durante il recital sarà raccontata la storia della popolare scrittrice francese di origine russa che, dopo essere stata arrestata nel luglio del 1942, morì di lì a un mese nel campo di sterminio di Auschwitz. Ma anche del drammatico sforzo che il marito intraprese per ritrovarla, prima di essere lui stesso arrestato e avviato alla morte. Nel corso dello spettacolo saranno eseguite musiche di compositrici coeve della Némirowsky come Mel Bonis, Marie Jaell, Amy Beach e altre.

CAIRO MONTENOTTE: l’amministrazione comunale di Cairo Montenotte, in collaborazione con l’ANED e l’ANPI, celebra il “Giorno della Memoria”, alle ore 20:30, nella Sala Riunioni della Soms “G.C. Abba”, con l’organizzazione del concerto del “Klezmer Bridge Trio”, che propone musiche e canti della tradizione ebraica dell’Europa Centrale. Interverranno Leda Bertone, Presidente della Sezione Anpi di Cairo, Paolo Lambertini, sindaco del Comune e Adalberto Ricci, della Sezione Aned Valbormida. La cittadinanza è invitata a partecipare. L’ingresso è libero.

FINALE LIGURE: il Centro Studi Costituzione e Democrazia, in collaborazione col Comune di Finale Ligure, invita a una riflessione sulla Shoah: ore 10 - 12, Sala Multimediale del Liceo Issel. La banalità del male e la questione della colpa (a cura di "Costituzione e Democrazia"). La banalità del bene: quelli che rischiarono o persero la vita per salvare i perseguitati (a cura di "Costituzione e Democrazia"). Fondamenti giuridici del processo di Norimberga (a cura di Vittorio Frascherelli, magistrato in pensione.

SAVONA: alle ore 18 presso la Sala Rossa del comune di Savona, l'evento "Memoria e Olocausto". Il dovere di ricordare le atrocità e le discriminazioni di ieri e di oggi nell'ambito della Giornata della Memoria. Incontro con lo scrittore e drammaturgo Moni Ovadia. L'evento sarà introdotto da Renata Barberis. Incontro a cura di Libreria UBIK, Aned Savona Associazione ex deportati, Isrec Savona Istituto storico della Resistenza, Comunità Di San Benedetto Al Porto. In Mattinata al Teatro Chiabrera incontro con le scuole savonesi. In serata alle ore 21 sempre al Teatro Chiabrera spettacolo teatrale “Dio ride” con Moni Ovadia e la Stage Orchestra.

Sempre a SAVONA, alle ore 10.00, presso il Palazzo del Governo di Savona, il Prefetto Antonio Cananà, ed il sindaco del capoluogo Ilaria Caprioglio consegneranno la “Medaglia d’Onore”, conferita dal Presidente della Repubblica, alla memoria del signor Leonardo Orcellet, deportato il 1° marzo 1944 ed internato dapprima nel campo di Mauthausen, e successivamente nel sottocampo di Wittenberg, ove è deceduto il 16 giugno 1944.

QUILIANO: è stato convocato alle ore 17.30 presso la Sala Consiliare – piazza Costituzione- il Consiglio comunale di Quiliano aperto al pubblico e con la partecipazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Si tratterà di un momento di celebrazione istituzionale, con il coinvolgimento delle giovani generazioni. La seduta, alla quale sono stati invitati a partecipare i rappresentanti di tutte le Associazioni facenti parte della Consulta dell’Associazionismo e del Volontariato e le Autorità Locali, sarà l’occasione, nella piena condivisione dello spirito della Legge istitutiva della giornata, per ricordare tutti coloro che hanno subito la deportazione, la prigionia e la morte e per condannare ogni manifestazione di intolleranza e di discriminazione.

TOVO SAN GIACOMO: alle ore 21.00, con le voci narranti di Nino Manitto e di Cira Graziano della Compagnia Teatrale “Gli Zanni”, le luci e i suoni di Cesare Guidotti, sarà messo in scena “Un treno di sola andata - la Shoah”, un’intervista a un deportato al campo di sterminio di Auschwitz durante la seconda Guerra Mondiale.