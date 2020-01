Cairo Montenotte, iniziano i corsi dell’edizione 2020 di "Nutrimente"

Riprende, anche nel 2020, il progetto di valorizzazione e condivisione culturale “NutriMente – Condividiamo la conoscenza – Università di Cairo per tutti” che rappresenta un innovativo modello di formazione permanente rivolto a tutte le età.

Nel corso degli anni, il progetto culturale, ha saputo evolversi andando incontro alle esigenze più attuali, nell’ottica di presentare sempre più significative proposte.

I corsi dell'edizione 2020 propongono 34 lezioni, suddivise in cinque grandi aree tematiche: territorio e tradizioni, salute e ambiente, voci a teatro, praticamente e storia e letteratura, e 6 laboratori a numero chiuso, articolati in 16 appuntamenti.

La programmazione si presenta, come nelle passate edizioni, interessante e eterogenea e potrà nuovamente confermare la validità di “Nutrimente”, il progetto culturale che ha coinvolti tanti cittadini nella partecipazione alle lezioni e ai laboratori.

“Nutrimente” rappresenta la volontà di rendere protagonista un’esperienza che valorizzi le potenziali ricchezze del territorio, attivando risorse organizzative e umane significative, rivolgendosi ai cittadini, promuovendo la conoscenza e il dialogo, favorendo una crescita civile e culturale generalizzata.

Modalità di partecipazione

Per partecipare al/ai Corso/i è richiesta unicamente l’iscrizione alla Biblioteca Civica, il cui costo è di Euro 5,00. E’ possibile la pre-iscrizione al/ai Corso/i, che deve essere effettuata almeno tre giorni prima del suo/loro inizio.



L’iscrizione è obbligatoria per la partecipazione ai Corsi e/o Laboratori a numero chiuso, per i quali vale la data di presentazione dell’iscrizione. Per alcuni Corsi dell’area tematica “Praticamente” è previsto il numero chiuso e il versamento di una quota aggiuntiva all’iscrizione alla Biblioteca, il cui importo è indicato sul modulo di iscrizione, che deve essere versato al Direttore del Corso.

Info e pre-iscrizioni: Biblioteca Civica “Francesco Cesare Rossi”, Palazzo Scarampi, via Ospedale Baccino, aperta: da lunedì a sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00. Telefono: 019504533 / e-mail: biblioteca@comunecairo.it