Cairo Montenotte, terminato il concorso per un posto da istruttore tecnico

Nel pomeriggio di venerdì 24 gennaio 2020 si è svolta la prova orale del concorso pubblico, indetto dal Comune di Cairo Montenotte, finalizzato all’assunzione di un istruttore tecnico di categoria C1.

Al termine del percorso di selezione, iniziato nel mese di dicembre e che ha visto la partecipazione di 70 candidati, è risultata vincitrice Alice Zemma, di 26 anni, residente a Millesimo, che in entrambe le prove ha ottenuto la valutazione più elevata.

E’ in fase di svolgimento anche il concorso per l’assunzione di cinque istruttori Amministrativi, mentre inizierà prossimamente quello per l’assunzione di un istruttore di vigilanza, tutti di categoria C1.