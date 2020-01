Costa Crociere apre le selezioni per assumere personale di bordo: 700 posizioni aperte nel 2020

La prima tappa dei “Recruiting Day”, in collaborazione con Monster, una delle principali piattaforme per la ricerca di lavoro in Italia, è prevista sabato 29 febbraio a Savona, a bordo di Costa Smeralda. Si tratta di un’intera giornata dedicata alla selezione di 72 figure professionali dell’ospitalità che hanno già maturato esperienza in vari settori: 10 responsabili dell’accoglienza con conoscenza della lingua tedesca o francese; 13 addetti alle escursioni, per i quali è necessaria lingua tedesca o russa; 15 animatori e 15 animatori per bambini con conoscenza della lingua tedesca, francese o spagnola; 10 fotografi con conoscenza della lingua tedesca o francese; 7 pasticceri “Chef de Partie”, 2 casari. I requisiti richiesti, come esperienza, titoli di studio, competenze, variano a seconda dei profili. Per tutti è richiesta anche la conoscenza della lingua inglese.