Millesimo green e sostenibile: al via i lavori di potenziamento dell'illuminazione pubblica

Al via i lavori di efficientamento energetico e miglioramento dell'illuminazione pubblica sul territorio comunale di Millesimo. L'annuncio è arrivato nei giorni scorsi dalla giunta comunale guidata dal sindaco Aldo Picalli.

"Come previsto sarà migliorata la pubblica illuminazione nella zona della scuole in piazza della Libertà, ma avremo particolare attenzione anche alle zone meno centrali come ad esempio località Colla" spiegano dall'amministrazione Picalli.

Come riportato dalla nostra redazione, i lavori prevedono l'installazione di lampade a led. Un intervento reso possibile grazie ai fondi messi a disposizione dal Decreto Crescita.