"Savona Scomparsa" e la piastrella dedicata a Ramon: "Chiediamo l'affissione al Prolungamento"

Un'opera dedicata a Gilbert Adolphe Gazave, meglio noto come "Ramon" e la pagina Facebook "Savona Scomparsa" che si fa promotrice per l'installazione.

Il gitano maestro circense, metà spagnolo, metà francese, originario di Andorra, era noto a Savona per aver accompagnato con i suoi pony per circa 40 anni tre generazioni di savonesi lungo i giardini del Prolungamento.

Per questo gli utenti della pagina presente sul noto social hanno pensato a Ramon, mancato nel marzo del 2012, e ad un modo per ricordarlo. Il ceramista Paolo Anselmo ha donato l'opera ed è iniziato un grande tam tam per trovare un'associazione che si faccia portavoce per fare domanda di affissione in comune nell'ufficio toponomastica per poi passare all'approvazione della giunta comunale e successivamente deve arrivare l'autorizzazione della Prefettura.