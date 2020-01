Un forte odore acre non ben definito. Ma per fortuna si è trattato di un falso allarme. La segnalazione è stata lanciata questa mattina, intorno alle ore 11.30, in via Tecchio a Cairo Montenotte.

Alcuni residenti hanno contattato preoccupati il centralino del 112. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte.