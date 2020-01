Celle, a fuoco la canna fumaria di un'abitazione: i Vigili del fuoco domano le fiamme

Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Varazze questa mattina a Celle Ligure, in via Sanda, intorno alle 9 per un incendio che ha riguardato una canna fumaria di un'abitazione.

Fortunatamente le fiamme non si sono espanse oltre alla condotta in acciaio, la quale ha preso fuoco in quanto non adeguatamente pulita e piena di fuliggine.

Tempestivo sul posto l'intervento dei pompieri, durato circa 3 ore, per il quale si è reso necessario l'ausilio del 11R proveniente dalla Centrale VVF Savona con il mezzo Trid, una piattaforma aerea in dotazione al CNVVF che ha permesso alla squadra di salire sul tetto in piena sicurezza, domare le fiamme e bonificare l'area, nella quale non si sono registrati intossicati o feriti.