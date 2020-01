Investimento pedonale a Vado Ligure, registrato dal Servizio Emergenza Sanitaria alle 14.48 di oggi.

Fortunatamente non grave la persona investita, soccorsa dai militi della Croce Bianca Spotorno. Il trasferimento in codice giallo è avvenuto soltanto come misura precauzionale per accertamenti all'ospedale San Paolo di Savona.