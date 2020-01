Cadavere a Magliolo: elementi inviati al Ris, 30 giorni per confermare se si tratta di Luca Catania

Il dottore ha effettuato due prelievi e ha anche preso una parte dei denti per poter fare l'esame del Dna e chiarire così se i resti siano riconducibili a Luca Catania, il carabiniere di cui non si hanno più notizie dal 2016.

Canepa ha rilevato che non sono presenti lesioni ossee che possano dimostrare azioni traumatiche, escludendo anche lesioni cervicali. Nel frattempo verranno effettuati accertamenti più mirati per cercare sostanze esogene. Gli elementi scheletrici, come confermato dal medico legale, possono quindi portare ad arrivare a scoprire il Dna e verificare l'identità della persona a distanza di 4 anni. Tra le ossa, non era presente il cranio: ciò rende ancora più complicato chiarire le cause del decesso.