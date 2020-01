Vado Ligure, assessore torna dalla Cina. La minoranza: "Ha rispettato le prescrizioni sanitarie?"

Il fenomeno battezzato "Coronavirus" sta creando non poca apprensione a livello mondiale. E questo, inevitabilmente, si riflette anche a livello di piccole comunità territoriali un po' ovunque.

È il caso di Vado Ligure, che da tempo ha stabilito un ottimo dialogo e interscambio con la Cina grazie al progetto "Little Panda Journalist visit the World" di Chengdu (leggi QUI).

Le visite diplomatiche, si sa, vanno ricambiate. Ed ecco che Ennio Rossi, assessore del Comune di Vado, è appena tornato dalla Cina.

Ciò ha destato preoccupazione in Pietro Bovero, capogruppo dello schieramento "Vado... Di tutti!" che con una interrogazione al sindaco e per conoscenza al Comandante della Polizia Locale chiede: "Ho notato la presenza in sala consiliare, in data 27 gennaio, dell'assessore Rossi, di rientro dalla Cina. Sono state rispettate le disposizioni e prescrizioni sanitarie, cioè iniezioni, scanner e periodo di incubazione di 14 giorni?"

La questione verrà approfondita nei prossimi consigli comunali.