Ludovico Trincheri e l'Asd RunRivieraRun primeggiano ai Campionati Regionali di Cross a Le Manie

Grandissima soddisfazione per la società podistica Asd RunRivieraRun al Campionato Regionale di Società di Cross, Assoluti e Giovanili, domenica 26 gennaio a Le Manie, Finale Ligure. Ludovico Trincheri si è laureato Campione Regionale Esordienti A maschile prova unica, mentre la squadra, con l’aggiunta di Luca e Marco Zanchi, si è piazzata terza assoluta.

Nella prima prova del CDS giovanile, primo posto per la ns Juniores Chiara Amerio sulla compagna di squadra Chiara Cappelli, secondo posto per Alessio Trincheri nella categoria Allievi e quinto posto per Chiara Guarisco categoria Ragazze. Splendide prestazioni, quindi, per i settori RunRivieraRun Kids e Young, a dimostrazione che la sinergia con il Doria Nuoto Triathlon e l’Obiettivo Crescita che la società vuole perseguire nel 2020, sono ormai una magnifica realtà.

Negli Assoluti, prima prova, terzo posto a squadre per la compagine Femminile con Silvia Frontini, Fernanda Ferrabone e Laura Ours e settimo per la compagine Maschile. Appuntamento per la seconda prova del CDS Giovanile e Assoluto il 23 febbraio a Caniparola-La Spezia.