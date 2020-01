Pubbliche assistenze, Melis e De Ferrari (M5S): "Prezioso presidio per un territorio complesso: votiamo favorevolmente la legge regionale, che tuttavia potrà anche essere migliorata"

"Le pubbliche assistenze hanno, in Liguria come nelle altre regioni, un ruolo centrale e un valore che vanno oltre il servizio già importante che viene svolto. Centrale è infatti anche il loro valore etico e di aggregazione, dove il volontariato coinvolge tante persone che dedicano il proprio tempo al prossimo - ha dichiarato il consigliere regionale Andrea Melis prendendo la parola in Aula -. L'evoluzione delle normative, e soprattutto anche una serie di interventi prima della Corte di giustizia europea e poi del Consiglio di Stato, hanno imposto dei paletti dei quali inevitabilmente le normative dovevano e devono prendere atto. Ora, la Giunta ligure ha cercato con fatica di trovare un equilibrio che potesse tenere insieme le diverse istanze".

"Le associazioni di presidio medico e le pubbliche assistenze svolgono una funzione sociale ineguagliabile che coinvolge i giovani e i meno giovani. Ad esse vanno riconosciute virtuose attività di assistenza a favore di un territorio complesso come il nostro entroterra e i piccoli comuni che lo caratterizzano. Un esempio di contributo che come M5S abbiamo dato, è stato quello di portare per primi già nel 2016 all'attenzione del Consiglio regionale e della Giunta la richiesta delle pubbliche assistenze della Valle Scrivia, che avevano raccolto in poco tempo oltre 4500 firme per ottenere un'automedica come primo presidio sanitario fondamentale della Valle e dei suoi oltre 22.000 abitanti", ha a sua volta ricordato il consigliere regionale Marco De Ferrari.

"Auspico che nel sistema di gare o affidamento in generale, si trovi sempre un equilibrio capace di valorizzare il ruolo sociale e sanitario delle pubbliche assistenze. Invito dunque alla massima attenzione, anche nell'ottica della prossima legislatura, che potrebbe essere chiamata a migliorare questo testo, che oggi abbiamo votato favorevolmente ma sul quale si potranno senz'altro fare interventi migliorativi", conclude Melis.