Gratis in bus al Genova Music Youth Festival: il servizio dalle valli Stura, Scrivia e Trebbia

Atp Esercizio ancora una volta a favore della cultura. Questa volta l’azienda mette a disposizione i suoi bus granturismo e il suo personale a favore degli appassionati di musica che sono interessati a seguire la seconda edizione del Genoa International Music Youth Festival, in programma da sabato primo febbraio.

Proprio in vista dell’evento di apertura sabato 1 alle 21 a Palazzo Ducale, con Kevin Zhu vincitore premio Paganini 2018, Marcello Mazzoni (pianista), orchestra Filarmonica di Brasov (Romania) diretti da Lorenzo Tazzieri, partirà il servizio che interesserà gli appassionati delle vallate Scrivia, Stura e Trebbia. Due mezzi saranno a disposizione per un servizio di andata e ritorno, completamente gratuito.

Per partecipare e usufruire del trasporto sarà necessario inviare una mail per prenotarsi indicando il proprio nome,cognome, numero di telefono al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria.aicu@gmail.com.

"Già Atp ha promosso la cultura nell’entroterra con servizi di trasporto per il Carlo Felice – ricorda Elisa Ricci di Atp – questa volta aderiamo a un’importante manifestazione che si svolge a Palazzo Ducale". Diretto da Lorenzo Tazzieri, la rassegna ha come project manager Alberto Macrì che spiega: "Genoa International Music Youth Festival è nato da un'idea dell'associazione internazionale delle culture unite ed è coorganizzato dall'assessorato alla cultura del comune di Genova. Sono 10 concerti con artisti di fama internazionale. Si inizia il1 Febbraio ore 21 a Palazzo Ducale con Kevin Zhu vincitore premio paganini 2018, Marcello Mazzoni (pianista), orchestra Filarmonica di Brasov (Romania) diretti da Lorenzo Tazzieri. Le musiche sono di Paganini Beethoven e Liszt".

Per quanto riguarda i mezzi Atp, dalla valle Stura la partenza da Rossiglione via Airenta-Villino Mina sarà alle 19 con transito per Campoligure Municipio e stazione Fs 19.08, Masone centro 19.22 e arrivo in piazza de Ferrari alle 20.27. Per Val Trebbia e Valle Scrivia partenza da Torriglia centro alle 19.00, poi transito in località Prato alle 19.05, Laccio alle 19.10. Il mezzo proseguirà poi per la Valle Scrivia fermandosi a Montoggio alle 19.25 presso ristorante Alfredo,Montoggio centro 19.30, Avosso 19.35, Casella piscine 19.38, Savignone Ponte 19.43, via Isorelle 19.46, Busalla piazza Colombo 19.50; arrivo in piazza de Ferrari alle 20.30. Rientro per entrambe le linee a fine spettacolo.