Finale Ligure, dal 26 al 31 gennaio la mostra "Piccole Luci, i bambini italiani nella Shoah"

"Su un altro fronte, premettendo che non è concepibile dichiararsi contro l'antisemitismo e contestualmente contestare il diritto di Israele di esistere e di difendersi (non ricordate gli ebrei morti se non difendete quelli vivi), intendiamo combattere il pregiudizio anti israeliano, innegabile forma di antisemitismo, facendo informazione corretta su Israele, un miracolo economico, di democrazia, di società, di dinamismo e innovazione di cui tutti, in tutto il mondo, beneficiamo. Negli ultimi 50 anni, da paese relativamente povero Israele è divenuto uno di quelli con il più alto reddito pro capite al mondo grazie a un abile mix di costante apertura commerciale, integrazione nell'economia globale, liberalizzazione economica e forti investimenti, molto spesso governativi, nella tecnologia e nelle start up. Israele ha puntato fortemente sul capitale umano e su un'educazione all'avanguardia, iniettando il plus della moderna tecnologia militare nelle infrastrutture civili. La capacità di trasformare le fragilità e le avversità in punti di forza è alla base delle particolari tecnologie messe a punto per trasformare il deserto in un paradiso e in un'agricoltura altamente specializzata: l'irrigazione goccia a goccia, gli impianti di desalinizzazione, i dispositivi che trasformano l'aria in acqua come Watergen, la ricerca medica all'avanguardia. Gli esempi sono innumerevoli. Il nostro approccio sarà concreto e propositivo: contrastare il movimento BDS Boycott Disinvest and Sanction, dare corretta informazione sulla reale situazione israelo arabo palestinese troppo spesso oggetto di grave menzogna, organizzare convegni e creare links con le diverse realtà economiche, politiche, culturali, dalla medicina, all’informatica, all’agricoltura, riunendo esperti israeliani e italiani per formare gruppi di lavoro, per fare informazione e avviare progetti di cooperazione", conclude infine la presidente dell'associazione.

Il direttivo dell'associazione è composto da Cristina Franco presidente, Gabriella Tripepi vicepresidente, Luciana Di Mauro tesoriere e segretario, i consiglieri Esther Cozza, Davide Filippi, Sabrina Bonino.