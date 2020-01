Albenga, palazzine di via Carloforte, la precisazione del sindaco Tomatis: "Ecco cosa si intende per social housing"

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis chiarisce con una nota il concetto di edilizia sociale affrontato ieri con l'annuncio della partecipazione del Comune al bando per la riqualificazione delle palazzine di via Carloforte: "Vorrei precisare cosa si intende per social housing perché è un termine che non è facilmente traducibile in italiano e che comprende una serie di aspetti legati alla politica abitativa".

Prosegue poi Tomatis: "Nelle palazzine in questione verranno realizzati in particolare alloggi con affittati a canone calmierato o da vendere a prezzo mercato a particolari categorie di persone come giovani coppie, famiglie con bambini e persone anziane. Inoltre vi sarà la realizzazione di aree condivisione o servizi per la comunità come asili, scuole, centri anziani o centri aggregazione, sale convegni e molto altro".