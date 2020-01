Carcare, nuova veste per la rotonda della variante del Mulino: posizionato il monumento degli "itinerari napoleonici" in Italia (FOTO)

La rotonda della variante del Mulino a Carcare cambia veste. L'annuncio del primo cittadino Christian De Vecchi. Al centro della rotatoria infatti, ha trovato una nuova sistemazione il monumento simbolo degli "itinerari napoleonici" in Italia.

Si tratta di un monumento alle "tappe" della conquista francese da principio del Piemonte e poi di tutta l'Italia, voluta non solo da Napoleone tra 700° e 800°. Ma di cui divenne, poi, l'attore principale.

Spiega in una nota il sindaco De Vecchi: "Lo spostamento, arreda urbanisticamente la rotonda e al contempo recupera un monumento fino a ieri dimenticato e poco visibile in un altro luogo, ma non assegna alle campagne militari francesi del generale Bonaparte in Italia, nessun valore simbolico della vittoria",

"A ragion veduta ci siamo permessi di modificare una delle sagome del profilo dell'imperatore, reclinandola, per ricordare gli effetti non benefici della guerra e della spoliazione di beni del patrimonio subita dalla dominazione francese tra il 1796 e il 1815. Solo parzialmente ripagata dai progetti urbani attuati negli stessi anni" conclude il primo cittadino.