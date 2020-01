Crisi Funivie, convocata per giovedì 30 gennaio una riunione in prefettura

In adesione alla richiesta delle organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti in merito alla situazione di Funivie s.p.a., domani, giovedì 30 gennaio, alle ore 11.30, presso il Palazzo del Governo, si terrà una riunione presieduta dal Prefetto di Savona.

Questo l'ordine del giorno: ammortizzatori sociali da attivare per i lavoratori; interventi urgenti infrastrutturali di ripristino e messa in sicurezza degli impianti funicolari in concessione alla predetta società.

Data la rilevanza degli argomenti all’ordine del giorno, sono stati invitati a partecipare all’incontro, oltreché le predette OO.SS. richiedenti:

- per la Regione Liguria: gli assessori allo sviluppo economico e imprenditoria; alle politiche dell'occupazione, trasporti, turismo e personale; alle infrastrutture, ambiente e difesa del suolo;

- il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri;

- i sindaci Ilaria Caprioglio (Savona) e Paolo Lambertini (Cairo Montenotte);

- l’Unione Industriali di Savona;

- l'azienda Funivie s.p.a..