Varazze, procedono spediti i lavori sulle frane: riapre la Sp 57 (FOTO)

È stata riaperta questa mattina la Sp57 “Varazze, Casanova, Alpicella, Stella San Martino” nel comune varazzino.

Ad annunciarlo è la consigliere delegata alla viabilità della Provincia Luana Isella, dopo che a settimana scorsa era giunta la bella notizia della riapertura della Sp542 a senso unico alternato a Stella in località Verne. Ci vorrà più tempo invece per la riapertura a San Martino in direzione Madonna del Salto.