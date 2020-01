Finale, guasto all'acquedotto in frazione Gorra: nel pomeriggio chiusa via Valgelata

Un ingente guasto alla rete idrica finalese, verificatosi nella mattinata nella frazione di Gorra, porterà questo pomeriggio ad alcuni disagi per la popolazione.

Dalle 14 fino a conclusione dei lavori, per permettere agli uomini del Consorzio di depurazione delle acque già intervenuti sul posto, verrà interrotto il traffico in via Valgelata (Gorra), dopo l'incrocio con la SP 490. Inoltre, verrà interrotta anche la distribuzione dell'acqua.