Intervento degli uomini dei Vigili del fuoco questo pomeriggio, intorno alle 17, a Loano, nei pressi della via Aurelia all'altezza del supermercato Eurospin.

A prendere fuoco, per cause non accertate, sono state alcune sterpaglie. Le fiamme sono state circoscritte e domate in pochi minuti, senza che potessero arrecare danni a manufatti o persone.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia municipale.