Ordine degli avvocati di Savona: annullata l'elezione di cinque membri del consiglio

Sono cinque i membri del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Savona colpiti dalla sentenza emessa in data 18 gennaio dal Consiglio Nazionale Forense, il quale ne ha dichiarato nulla l'elezione. Si tratta del Presidente Fabio Cardone, dei Consiglieri Alessandro Aschero, Mario Spotorno, Daniela Giaccardi e del tesoriere Mario Randacio, in quanto gli stessi risultavano ineleggibili, avendo già svolto diversi mandati consecutivi nelle medesime funzioni.

A presentare ricorso avverso la loro elezione, avvenuta il 10 ed 11 gennaio del 2019, erano stati i colleghi Lucrezia Novaro, Carla Giuliani e Giovanni Sanna. La vicenda è poi passata alla Corte Costituzionale, in quanto i legali accusati avevano sollevato la questione di legittimità costituzionale della legge che stabilisce il divieto del terzo mandato consecutivo per i componenti del COA, così come peraltro già previsto nella legge professionale del 2012 e in ogni altra norma relativa ai sistemi ordinistici.

La Corte Costituzionale, ha quindi rigettato la questione sollevata dagli avvocati dell’Ordine di Savona: “Il divieto del terzo consecutivo mandato favorisce il fisiologico ricambio all’interno dell’organo, immettendo “forze fresche” nel meccanismo rappresentativo (nella prospettiva di assicurare l’ampliamento e la maggiore fluidità dell’elettorato passivo), e – per altro verso – blocca l’emersione di forme di cristallizzazione della rappresentanza; e ciò in linea con il principio del buon andamento della amministrazione, anche nelle sue declinazioni di imparzialità e trasparenza, riferito agli ordini forensi, e a tutela altresì di valori di autorevolezza di una professione oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore, in ragione della sua diretta inerenza all’amministrazione della giustizia e al diritto di difesa.

Valori, questi, riconducibili, dunque, agli artt. 3, 24, 51 e 97 Cost., che la disposizione censurata tutela in termini di ragionevolezza e proporzionalità, attesa la già sottolineata temporaneità (per una sola tornata) della descritta ipotesi di incandidabilità.”

La vicenda di Savona ha avuto un iter giudiziario travagliato rispetto alle situazioni di altri Ordini Forensi italiani, dove, a fronte dei pronunciamenti prima della Cassazione Sezioni Unite in data 18 dicembre 2018, n. 32781, e poi della Corte Costituzionale sopra richiamata, si sono registrate moltissime dimissioni spontanee degli Avvocati che versavano in una condizione di illeggibilità ovvero rinunce immediate a proporre la propria candidatura nelle elezioni medesime, richiamandosi questi ultimi al rispetto del principio della legalità e delle istituzioni che dovrebbe essere il criterio ispiratore di ogni componente dell’Avvocatura.