Savona, in fiamme la palazzina dell'Autorità di Sistema: aperto un fascicolo per incendio colposo

Un'errata realizzazione della palazzina sarebbe quindi la causa che avrebbe portato l'edificio a prendere fuoco in meno di mezz'ora. Dopo un lungo e accurato lavoro effettuato anche in collaborazione con i vigili del fuoco di Velletri che avevano effettuato diverse simulazioni, dopo poco più di un anno l'inchiesa potrebbe arrivare quindi ad un punto cruciale. La Procura sta lavorando infatti per risalire ai possibili colpevoli, iscrivendosi poi nel registro degli indagati.

Il rogo che, come è stato accertato dagli inquirenti, sarebbe partito da un cumulo di carta, avrebbe prima colpito la facciata dell'edificio costruita con un materiale altamente infiammabile che non sarebbe stata isolata. Se fossero stato effettuato anche solo quel passaggio, come precisato dalle ricostruzioni, le fiamme non si sarebbero propagate.