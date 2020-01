Il Banff Mountain Film Festival World Tour 2020 torna in Liguria e arriva a Finale Ligure

Il Banff Centre Mountain Film Festival World Tour, la rassegna cinematografica internazionale di medio e cortometraggi dedicati al mondo della montagna e degli sport outdoor che presenta le 10 migliori pellicole selezionate tra i film finalisti all’omonima manifestazione canadese, è pronto a tornare in Italia.

Anche in questa 8^ edizione nostrana (in Italia il Banff è presente dal 2013 e in sette anni ha fatto registrare oltre 66.000 presenze) la manifestazione farà tappa in Liguria. Due le tappe previste a Genova, il 12 e 13 febbraio 2020 al The Space Cinema Porto Antico. Per la prima volta il Banff arriverà invece in una delle cittadine italiane più votate agli sport outdoor: Finale Ligure. La proiezione, prevista per venerdì 14 febbraio, si svolgerà all’Auditorium Santa Caterina.

Il pubblico che prenderà parte alla serata avrà modo di rivivere il viaggio di 375 km in solitaria lungo le rapide dei fiumi dell’Himalaya di Nouria Newman (The Ladakh Project); vedere il biker scozzese superstar Danny MacAskill nell’inconsueta veste di baby sitter (Danny Daycare); superare simbolicamente il confine tra USA e Messico grazie all’incontro tra lo slackliner americano Corbin Kunst dal lato del Texas e il messicano Jamie Maruffo (The Immaginary Line); raggiungere una delle regioni più remote dell’Antartide con lo snow kite insieme a Leo Houlding, Jean Burgun e Mark Sedon con l’obiettivo di scalare la cima della montagna più remota del pianeta (Spectre Expedition); ripercorrere le tappe che hanno portato Hilaree Nelson e Jim Morrison a completare la prima discesa con gli sci del Lhotse Couloir fino ai 6400 m del campo 2 sulla quarta montagna più alta del mondo (Lhotse 8516 m).

Tanti gli ospiti previsti durante le tre tappe liguri. A Genova ci sarà ad esempio Christian Roccati, scrittore e alpinista appassionato di arrampicata su roccia e ghiaccio, speleologia, canyoning, mountain bike, sci, free climbing, ferrate e extrem mountain running. Grande attesa a Finale Ligure per la climber egiziana Wafaa Amer. Arrivata in Italia quando aveva 9 anni, iniziò a scalare all'età di 15 anni grazie ad un'amica e suo papà che le pagarono il corso di arrampicata. Appena maggiorenne decise di andar via da casa per potersi dedicare a tempo pieno alla scalata e si trasferì proprio a Finale Ligure. Le servirono due anni per trovare una sistemazione e un lavoro, ma finalmente trovò la libertà a lungo ricercata.

Sarà disponibile infine, anche per l’edizione italiana del Banff Centre Mountain Film Festival World Tour, l’edizione limitata dello scaldacollo Buff®, realizzato dall’azienda fondata di Joan Rojas, con l’illustrazione dell’artista statunitense John Fellows.

“Siamo davvero orgogliosi di poter presentare l’8^ edizione italiana del Banff Centre Mountain Film Festival World Tour e di tornare ancora una volta nella città di Bolzano – ha dichiarato Alessandra Raggio, Amministratore Delegato di Itaca, la società che in Italia cura, organizza e promuove il Banff Centre Mountain Film Festival World Tour, l'Ocean Film Festival e il Reel Rock Tour, che ha aggiunto – siamo partiti nel 2013 con solo 5 date ed un totale, a fine tour, di 2500 spettatori. Nel 2019 abbiamo realizzato un calendario di 34 appuntamenti ed oltre 14.000 presenze in sala. Il nostro obiettivo è quello di crescere ancora e portare ad un pubblico sempre più vasto queste meravigliose pellicole. Per questo motivo abbiamo deciso di lanciare il cuore oltre l’ostacolo e organizzare per questa ottava edizione ben 41 proiezioni, dando la possibilità a più di 17.000 persone di scoprire il fantastico mondo della montagna e degli sport outdoor”.

Il programma completo dei film che saranno proiettati nel corso di ogni serata è disponibile sul sito https://www.banff.it/

Le tappe di Genova e Finale Ligure del Banff Centre Mountain Film Festival World Tour Italy fanno parte di un tour nazionale che prevede 41 proiezioni in 35 città tra febbraio e aprile 2020. I biglietti per la tappa sono in vendita online sul sito ufficiale del Banff Centre Mountain Film Festival World Tour Italy al prezzo di 15€ (più diritti di prevendita), presso i punti vendita Vivaticket (elencati sul sito www.vivaticket.it) oppure telefonando al call center 892234.

Per l’ottava edizione il Banff Mountain Film Festival World Tour Italy è affiancato dagli sponsor: La Sportiva, Fondazione Sella, Banca Sella, Banca Patrimoni Sella & C, Ferrino Outdoor, Kailas Viaggi, Buff e ESI.

La tappa di Genova è realizzata in collaborazione con il CAI Genova e Salewa Store.