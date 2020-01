La Città di Varazze presenta il suo portale web alla BIT di Milano

9 Febbraio Varazze presenta Il sito per la promozione turistica della Città di Varazze dedicato alle 7 meraviglie della Città e lo fa in una location d'eccezione: la fiera BIT di Milano, la famosissima Borsa Internazionale del Turismo, cui la Città di Varazze presenzierà come espositore nello stand della Regione Liguria.

Un sito accattivante, attraente, moderno che funzionerà come una vetrina della Città Rivierasca, spiegandone le 7 meraviglie dal cibo, all'ospitalità, all'arte e alla cultura, all'entroterra, allo sport, al mare, all'ambiente con un'attenzione alla promozione degli eventi di Città di Varazze.

Facilmente consultabile anche nella versione mobile, il sito creato da "due click, ha una componente grafica molto curata. La motion graphic lo rende accattivante per il turista che vi troverà notizie e servizi utili, potendo anche scaricare un catalogo che ha, tra le altre peculiarità, un itinerario di una settimana a Varazze: 7 percorsi che condurranno il turista nel paese delle 7 meraviglie:



- le vie del sacro, sulle orme di Santa Caterina

- Mens sana in corpore sano

- In collina tra mare e cielo

- In centro tra storia e cultura

- In montagna ad un passo dal mare

- Con i bimbi come i bimbi

- Un Mare di emozioni



Il sito sarà online a partire dal 9 febbraio.