Piaggio Aero, l'assessore regionale Benveduti: "Bando di gara di cessione in tempi brevi, ma cautela sui pretendenti"

“Passato il peggio occorre rimettere in pista Piaggio Aerospace, ma i ministeri competenti devono fornirci un piano strategico per l’intero comparto della Difesa”. È il commento dell’assessore Andrea Benveduti al termine dell’incontro di ieri con il commissario straordinario di Piaggio Aerospace Vincenzo Nicastro e le rappresentanze sindacali.

“I sindacati - continua l’assessore - ci hanno confermato che nel breve termine sono state avviate attività e commesse che dovrebbero pian piano recuperare lavoro e produttività, facendo rientrare parte dei lavoratori dalla cassa integrazione. Abbiamo apprezzato nei colloqui con il management il grande lavoro svolto dal commissario, che è riuscito a stabilizzare un paziente che appariva inizialmente gravemente malato. Inoltre ci preme sottolineare l’urgenza di arrivare in tempi brevi al bando di gara per la cessione, analizzando con grande cautela i possibili pretendenti per evitare che questa eccellenza italiana diventi l’ennesima dismissione e perdita di competenza della nostra nazione”.

“Il nostro auspicio è che questa realtà di tecnologia rimanga in un perimetro che rispetti l’interesse nazionale, i lavoratori e le parti sindacali, che in questi mesi di difficoltà hanno dimostrato un grande senso di responsabilità, interpretando in maniera sempre molto costruttiva e responsabile il loro ruolo” conclude Benveduti.