Toti: "Cetrone non è nemmeno iscritta al movimento politico Cambiamo"

Giovanni Toti, Governatore della Regione Liguria, e fondatore del movimento politico "Cambiamo!", affida a un post su Facebook un chiarimento relativo alla figura di Gina Cetrone, in molti articoli a livello nazionale associata al medesimo schieramento.

Scrive Toti: "La signora Cetrone, ex consigliera del Lazio arrestata per estorsione, non solo non riveste alcun incarico in Cambiamo!, ma la sua iscrizione al nostro movimento non risulta neppure formalizzata!

Pertanto chiunque associ Cambiamo! alle vicende giudiziarie in corso ne risponderà in sede legale.

Visto che nessun media ha avuto cura di verificare la notizia, prendendo come fonte ufficiale la pagina Facebook della signora Cetrone, pretendiamo le rettifiche immediate per il gigantesco danno di immagine che abbiamo subito".