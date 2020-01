Giornata del Respiro, spirometrie gratuite con il Rotary Albenga

La salute torna al centro dell'azione dei volontari del Rotary Club di Albenga. Dopo aver realizzato oltre cento MOC gratuite in occasione della giornata dell'osteoporosi, il Club organizza per sabato 1 febbraio la Giornata del respiro. Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 presso la sede della Croce Bianca di Albenga (piazza Petrarca 17) tutti i cittadini maggiorenni potranno effettuare gratuitamente una spirometria tipo curva flusso-volume (si soffia in un boccaglio monouso), con la supervisione di specialisti pneumologi coadiuvati da internisti e medici ospedalieri.

Il test non avrà la valenza di una prova di funzionalità respiratoria eseguita in ambiente ospedaliero, ma potrà validamente contribuire ad uno screening di massa come indicatore predittivo di patologie respiratorie. Nella prima edizione della Giornata del respiro, nel settembre 2017, erano state effettuate oltre cento spirometrie gratuite, evidenziando alcuni profili di rischio: in base ai dati raccolti, i medici del Club a avevano riscontrato nel 43.6 per cento dei pazienti sottoposti alla spirometria delle indicazioni di patologia a livello subclinico meritevoli di indagini in ambiente ospedaliero. Di questi, nel 5.6% dei pazienti si erano rivelati fattori indicativi di una patologia polmonare più evidente.

La giornata del respiro intende suscitare l’interesse e migliorare la conoscenza della popolazione sulle patologie polmonari croniche e sui fattori di rischio ad esse correlati, quali fumo di tabacco e inquinamento ambientale.

L’iniziativa rientra nei service del Distretto Rotary 2032 ed è indetta dai Club di Albenga, Savona, Alassio e Imperia. Dopo la tappa di Albenga, La giornata del respiro sarà ripresa nei territori dei comuni coinvolti dai Rotary Club locali che partecipano al progetto, secondo un calendario che sarà comunicato in seguito.

Il service ingauno è stato introdotto dalla conferenza tenuta giovedì 23 gennaio presso l’Auditorium San Carlo dalla dott.ssa Maria Federica Crotti, pneumologa e socia del Rotary Albenga, dal titolo Conoscere e gestire la bronchite cronica ostruttiva. Dialogo medico-paziente.