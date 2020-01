Albisola Superiore, riaperta al traffico via Della Rovere (FOTO)

Torna aperta alla viabilità via Della Rovere ad Albisola Superiore, dopo gli ingenti danni che la piena del Rio Basco aveva causato nell'ondata di maltempo degli scorsi 23 e 24 novembre.

Le abbondanti piogge avevano aumentato la portata del rio al punto che l'impeto della corrente aveva causato il crollo di una parte significa dell’argine di contenimento, del cancello e parte di strada di alveo per il raggiungimento di una proprietà privata

"Tra le somme urgenze predisposte dall’amministrazione - si legge sul profilo Facebook dell'assessore Luca Ottonello -, una priorità sono stati i lavori di ricostruzione del muro d’argine e della strada a seguito di cedimento ai fini della riapertura alla viabilità interrotta in Via Della Rovere essendo questa una importante arteria alternativa al traffico sui principali assi viari cittadini per raggiungere la via Aurelia".