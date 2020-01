Confcommercio e Synergie, nuove opportunità nel settore turistico alberghiero (FOTO)

Con l'approssimarsi della stagione turistica, gli hotel, i ristoranti ed in generale le aziende che si occupano di ricettività intensificano la domanda di addetti da inserire nelle loro strutture, adeguatamente formati.

In tanti segnalano difficoltà a reperire tali risorse, spesso per un mancato allineamento delle competenze richieste coni profili disponibili.

La Confcommercio di Savona, attraverso il suo Ente di Formazione, Asfoter, e l'agenzia per il lavoro Synergie con la sua divisione specializzata Hospitality & Beverage, vogliono rispondere a questa esigenza ed hanno ideato e progettato insieme una serie di iniziative formative volte a far incontrare la domanda e l'offerta in questo settore del mondo del lavoro che tanto caratterizza ed impatta sull'economia savonese.

I primi corsi ad essere avviati, a partire da fine febbraio saranno: Corso per Cameriera ai piani: durata 56 ore; Corso per Receptionist: durata 120 ore; Corso per Cameriere di Sala: durata 60 ore; Corso Cucina: durata 60 ore

I corsi, completamente gratuiti per i partecipanti, si terranno presso la sede di Asfoter e per le parti pratiche presso strutture convenzionate della provincia, gli aspiranti candidati potranno candidarsi tramite appositi annunci o direttamente presso la filiale Synergie di Savona in C.so Tardy e Benech 29R Savona Te1.019 812399 e la sede di Asfoter C.so Ricci, 14 Tel. 019 8331340.

Queste iniziative, oltre a rispondere alle esigenze delle aziende, offriranno anche delle opportunità a tutti coloro che sono in cerca di occupazione. A seconda delle tipologie di corsi verranno richiesti alcuni requisiti minimi (ad esempio un test di ingresso in lingua per il caso dei Receptionist).

A conclusione dei corsi, che saranno tenuti da formatori esperti, oltre che di Asfoter, dell'Associazione Italiana HouseKeepers Governanti e IFSE (Italian Food Style Education), verrà organizzato un apposito evento in cui tutto sarà organizzato, cucinato e servito dagli allievi stessi e in cui i titolari di imprese del settore saranno invitati a "toccare con mano" gli obiettivi raggiunti e selezionare i migliori profili da inserire presso le proprie aziende. Oltre a questo, verranno effettuate azioni promozionali presso gli associati Confcommercio, al fine di garantire un alto livello di placement.

Dichiara Daniele Sordano, Responsabile Italia della Divisione Specializzata Hospitality & Beverage di Synergie Italia: "Progetti come questo sono fondamentali per dare servizi sempre più specializzati, sia a livello territoriale, come in questo caso, sia a livello nazionale: creare delle partnership con scuole, enti e Realtà riconosciute nei settore dell'ospitalità e del food, ci permettono di accreditarci e di dare valore rgegiunto, presentarci come autentici specialisti nei diversi reparti chiave delle strutture ricettive".

Anna Lisa lomini, Responsabile della Filiale Synergie di Savona, aggiunge: "Da tempo il mercato ci chiede profili sempre più specializzati, e il mismatch tra i profili richiesti e quelli disponibili rischiava di diventare troppo ampio: per questo Synergie ha deciso di investire nella formazione. Questi corsi, natigrazie alla collaborazione con Confcommercio, daranno una risposta concreta e fanno parte di una progettualità r formativa più ampia anche in altri settori. Inoltre siamo orgogliosi di offrire opportunità occupazionali e percorsi di inserimento ai lavoratori del territorio savonese. "

Vincenzo Bertino, Presidente di Confcommercio, sottolinea come "sostenere le imprese nella ricerca di personale preparato ed offrire loro, attraverso la formazione, risorse competenti, è un servizio fondamentale per un'Associazione di categoria attenta alle esigenze degli Associati."